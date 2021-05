Infrastruktur : Breitbandausbau in der VG Konz ist technisch abgeschlossen

Konz Glasfaser-Infrastruktur steht für Anwohner, Gewerbetreibende und Schulen zur Verfügung.

Der flächendeckende geförderte Breitbandausbau ist in den bisher unterversorgten Bereichen der Verbandsgemeinde Konz technisch abgeschlossen. Im Auftrag des Landkreises Trier-Saarburg hat der Netzbetreiber Westenergie Breitband in den vergangenen zweieinhalb Jahren in zehn Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Konz Glasfaserinfrastruktur für schnelleres Internet errichtet. Dabei hat das Unternehmen 18 Gewerbestandorte im Gebiet der Verbandsgemeinde angeschlossen, darunter auch zwölf Schulen in Konz, Nittel, Pellingen, Wasserliesch und Wiltingen.