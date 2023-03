An die 100 Interessenten Ärger nach Brennholz-Vergabe in Reinsfeld: Warum der Rat Kritik übt und wie der Forst kontert

Reinsfeld · In Reinsfeld gab es doppelt so viele Interessenten fürs Brennholz wie in früheren Jahren. Die Folge waren teils höhere Preise für die Bürger, als es der Gemeinderat im Herbst festgelegt hatte. Das Forstamt hat sein Vorgehen nun erklärt – und Vorschläge für die nächste Saison gemacht.

31.03.2023, 11:14 Uhr

Brennholz aus dem Reinsfelder Wald aufgestapelt für den Verkauf: So in etwa hat es bei dem Vergabe-Termin am 4. März ausgesehen - hier eine Archivaufnahme. Weil unerwartet viele Interessenten kamen, musste Holz auch zu höheren Preisen versteigert werden. Foto: Trierischer Volksfreund/Axel Munsteiner

Für größere Aufregung unter den Reinsfelder Bürgern hat die Vergabe von Brennholz aus dem Gemeindewald gesorgt. Einige Teilnehmer waren offenbar so verärgert, dass es das Thema auf die Agenda der jüngsten Gemeinderatssitzung geschafft hat. Beantragt hatte dies die Fraktion OWL. Deren Kritik: Die Abgabe des Holzes sei gänzlich anders gelaufen, als es der Rat im September 2022 beschlossen habe. Demnach sollten Reinsfelder pro Haushalt bis zu zehn Festmeter (fm) Laubholz zu einem Festpreis von 50 Euro erhalten. An dem Termin am 4. März sei jedoch das meiste Holz zu weit höheren Preisen versteigert worden.