Spaß für Jung und Alt Jogging fürs Hirn: Spielen heißt auch lernen

„Der Mensch spielt nur, wo er in voller Bedeutung des Wortes Mensch ist, und er ist nur Mensch, wo der spielt“, wusste schon der Dichter Friedrich Schiller (1759-1805). In diesem Sinne gehen die Gusenburger Spieletage am 12. und 13. Oktober (am Samstag ab 17 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr) in die zweite Runde. Nach dem grandiosen Erfolg im letzten Jahr mit einem proppevollen Pfarrsaal zieht man dieses Mal in die größere Grenderichhalle.