Debatte : Sind Gitterrost-Brücken gefährlich für Tiere?

Wasserliesch/Konz Die Verbandsgemeinde Konz kümmert sich seit Jahren intensiv um Bach-Renaturierungen. Hochwasser- und der Naturschutz sind dabei die treibenden Kräfte. Doch sind für Brücken genutzte Gitterroste gefährlich für Hunde?

Wo früher Bäche in Betonröhren versteckt wurden, gurgeln heute oftmals wieder kleine Bäche durch Ortschaften oder an Wander- und Radwegen. Beliebte Ausflugsziele wie etwa der Rad- und Wanderweg an der Mosel, an dem sich an schönen Wochenenden tausende Radfahrer, Hundehalter und Spaziergänger auf manchmal schon fast zu engem Raum tummeln, haben daher Brückenkonstruktionen bekommen, um die in die Mosel mündenden Bäche überqueren zu können.