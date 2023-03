Verkehr Brückensperrung in Wincheringen: Wie das Ampel-Experiment in Wellen läuft

Bei den Pendlern kommt das durchwachsen an. Manche mutmaßen schon, dass man ihnen mit der Ampel zusätzlich einen reinwürgen wolle. Ein anderer Pendler beklagt sich in einer Mail an den TV, dass die Ampel am Freitagabend Stau in Grevenmacher provoziert habe. Die Autos hätten sich fast bis zur Autobahnabfahrt am Potaschberg zurückgestaut. Er fühle sich schikaniert. Denn gerade abends sei ja auch die Brücke in Wormeldange für die nach Deutschland zurückkehrenden befahrbar. Eine Ampelschaltung an der Wellener Brücke sei unnötig.