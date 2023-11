Karikaturen und Lokalkolorit Wie sich ein Dorf seine Sprache bewahrt

Tawern · Tawern hat sich ein literarisches Denkmal gesetzt. In Zusammenarbeit mit dem Trierer Karikaturisten Johannes Kolz hat das Dorf ein Buch über seinen Dialekt erarbeitet. Wo und wann es erhältlich ist, und was die Macher an dem Werk besonders berührt.

17.11.2023 , 12:32 Uhr

Der Trierer Karikaturist Johannes Kolz (links) und die Ortsgemeinde Tawern - vertreten durch Ortsbürgermeister Thomas Müller (rechts) - geben zusammen ein Buch über Tawerner Platt heraus. Es ist ab sofort erhältlich. Foto: Ortsgemeinde Tawern/Hannah Schmitz

„Knatschneu“ prangt in großen Buchstaben auf dem Plakat. Darunter ist der Deckel des gerade fertig gedruckten Werks zu sehen: „Meine ersten 270 Wörter auf Tawerner Platt“, heißt es. Die meisten Tawerner könnten diese „Liebesbezeugung zu ihrem Ort“ unterschreiben, erklärt der Klappentext. „Aber verstehen sie das auch alle?“ Das Buch sei unvollständig, aber es „soll die schönsten Tawärer Wörter, Redensarten sowie Besonderheiten bewahren – und natürlich einfach Spaß machen.“