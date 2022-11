Für den guten Zweck : Große Literatur für kleines Geld – Bücherbasar lockt Lesefreunde am Sonntag ins Bürgerhaus nach Tawern

13 von rund 40 Helferinnen und Helfern für den Tawerner Bücherbasar finden sich spontan zum Foto zusammen. Der Kirchenchor, der zeitgleich probt, muss sich etwas gedulden - alles für einen guten Zweck. Foto: Boie Jürgen

Tawern Sie sind ein eingespieltes Team, die Organisatoren des Tawerner Büchermarktes. Am Sonntag, 20. November, ist es wieder so weit. Was Leseratten dort erwartet.