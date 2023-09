Kreuzung zwischen zwei Landesstraßen Nach schweren Unfällen: Knotenpunkt Büdlicherbrück soll saniert werden

Büdlich · An der Kreuzung Büdlicherbrück kam es in der Vergangenheit oft zu schweren Unfällen. Daher soll der Knotenpunkt jetzt erneuert werden. Ganz in der Nähe ist ein weiteres Großprojekt geplant.

06.09.2023, 17:39 Uhr

Der Knotenpunkt Büdlicherbrück soll saniert werden. So sieht die Planung des LBM aus. Am rechten Bildrand ist die Umleitung für den Brückenneubau dargestellt. Foto: Samuel Cartelli

Von Samuel Cartelli

