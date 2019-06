Solidarität in Kell : Bürger helfen nach Spenden-Diebstahl bei Freizeitturnier

Im Spendenglas des Freizeitturniers „Battle of the giants“ im Dorfpark Kell waren etwa 1000 Euro. Das Glas wurde offenbar gestohlen. Ein Appell an den Dieb via Facebook blieb bislang ohne Erfolg. Foto: tv/Sebastian Heib

Kell am See Die bei einem Freizeitturnier in Kell gestohlenen Spenden sind zwar bislang nicht wieder aufgetaucht. Trotzdem gibt es gute Nachrichten für die Kita, an die das verschwundene Geld übergeben werden sollte.

Der TV-Bericht über Spenden, die bei einem Freizeitturnier in Kell gestohlen wurden, hat große Hilfsbereitschaft ausgelöst. Sebastian Heib, einer der Organisatoren des „Battle of the giants“, berichtet am Freitag von einer „wahnsinnigen Resonanz“. Viele Menschen hätten sich bereiterklärt, die Gruppe zu unterstützen. „Wir gehen von einem vierstelligen Betrag aus, den wir der Kita in Kell übergeben können“, sagt Heib. Dies sei deutlich mehr, als die Gruppe vor dem Diebstahl des Spendenglases kalkuliert habe.

Am Samstag, 15. Juni, war bei dem privat organisierten Turnier ein Glas verschwunden, in dem die Teilnehmer ihren eigenen finanziellen Beitrag und die Spenden von Besuchern aufbewahrt hatten. Den Inhalt – nach Abzug der Turnierkosten – hatten sie der Kita übergeben wollen.