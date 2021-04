Kostenpflichtiger Inhalt: Sorge um Verkehrsbelastung : Orstchefs und Unternehmer üben Kritik: Wie geht es mit den Amazon-Plänen in Saarburg weiter?

Das Gewerbegebiet Irscher Straße in Saarburg ist über die Bundesstraßen B 51 und B 407 ans überörtliche Verkehrsnetz angeschlossen. Foto: Typoserv

Saarburg Vor allem der zusätzliche Verkehr, den eine Ansiedlung des Online-Giganten in Saarburg mit sich bringen könnte, stößt auf Skepsis. Ein Saarburger Unternehmer hat dazu einen Brandbrief an die Verantwortlichen geschrieben. Was die Kritiker fordern.