Gericht lehnt Berufungsantrag ab Züscher Bürgerbegehren gegen Ausbaubeiträge endgültig gescheitert

Ein Bürgerbegehren in Züsch, das sich gegen die im Oktober 2021 eingeführten wiederkehrenden Straßenausbau-Beiträge richtete, war unzulässig. Das hatte Ende des vergangenen Jahres bereits das Verwaltungsgericht in Trier festgestellt und eine Klage der Initiatoren des Begehrens abgewiesen (wir berichteten). Inzwischen steht fest, dass die Kläger auch mit ihrem Antrag auf Berufungszulassung beim Oberverwaltungsgericht (OVG) in Koblenz gescheitert sind. Die Richter dort lehnten den Antrag ab.