Können sie sie retten? Wie zwei Kanzemer für den Erhalt der Alten Schule kämpfen

Kanzem · Der beschlossene Abriss der Alten Schule in Kanzem erhitzt die Gemüter. So einfach zuschauen, wie das 1888 erbaute Gebäude abgerissen wird, das will eine Initiative nicht. Zwei Bürger sammelten Unterschriften für ein Bürgerbegehren. Kann so das Schulhaus gerettet werden?

25.08.2024 , 13:55 Uhr

Sie prangern mangelnde Information an: Martin Steffes (links) und Helmut Peifer mit der Unterschriftenliste, die sie im Konzer Rathaus zur Prüfung abgegeben haben. Foto: Herbert Thormeyer/HERBERT THORMEYER

Von Herbert Thormeyer