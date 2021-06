Mobilität : Bürgerbus fährt ab 12. Juli wieder regelmäßig

Hermeskeil Der Bürgerbus der Verbandsgemeinde (VG) Hermeskeil soll nach einer längeren coronabedingten Zwangspause ab Montag, 12. Juli, wieder „in gewohnter Manier“ seinen Betrieb aufnehmen.

Darüber informierte Bürgermeister Hartmut Heck in einer Sitzung des VG-Generationenausschusses. Hintergrund sei die aktuelle positive Entwicklung bei den Corona-Infektionszahlen. „Wir wollen deshalb nicht mehr länger abwarten und den Bus wieder starten lassen“, sagte Heck. Zuletzt waren damit nur Fahrten für ältere VG-Bürger angeboten worden, die einen Impftermin im Trierer Impfzentrum hatten – was laut Bürgermeister gut angenommen wurde. Ab dem 12. Juli solle der Bus aber wieder von montags bis freitags (8 bis 17 Uhr) unterwegs sein, um ältere und in ihrer Mobilität eingeschränkte Menschen kostenlos zum Arzt oder zum Einkaufen zu fahren. Die ehrenamtlichen Fahrer holen die Senioren an der Haustür ab. Die Fahrten müssen allerdings vorab telefonisch angemeldet werden. Das ist jeweils montags und mittwochs zwischen 14 und 16 Uhr unter 06503/809-222 möglich.