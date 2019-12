Mobilität in der VG Hermeskeil : Bürgerbus rollt bald rund um Hermeskeil

Ein Kleinbus – ähnlich wie das Modell auf unserem Symbolbild – soll ab Frühjahr 2020 Bürger der Verbandsgemeinde Hermeskeil zum Arztbesuch oder zum Einkaufen bringen. Foto: Friedemann Vetter

Hermeskeil Für das Projekt in der Verbandsgemeinde Hermeskeil haben sich viele ehrenamtliche Helfer gemeldet, die die Busfahrten zum Arzt oder zum Einkaufen mitorganisieren wollen. Im Februar ist eine Infoveranstaltung geplant, Ende März soll das Angebot starten. Für Jugendliche werden abendliche Taxifahrten günstiger.

In der Verbandsgemeinde (VG) Hermeskeil soll es bald einen Bürgerbus geben. Das hat der VG-Rat in seiner letzten Sitzung des Jahres beschlossen. Das Fahrzeug mit Elektroantrieb soll auf Abruf Interessenten an der Haustür abholen und zu Ärzten, Einkaufsmöglichkeiten oder zu Bekannten fahren. Vor allem ältere Menschen ohne Auto sollen davon profitieren.

Wie Bürgermeister Hartmut Heck (CDU) im Rat informierte, will die Verwaltung den Bus Ende März in Betrieb nehmen. Das erforderliche Fahrzeug müsse allerdings noch beschafft werden. Der VG-Rat beauftragte die Verwaltung damit, Angebote einzuholen. Parallel soll das Team aus ehrenamtlichen Helfern aufgebaut werden, die die Bestellung der Fahrten per Telefon organisieren und als Busfahrer fungieren sollen. „Es haben sich schon einige gemeldet, die mitmachen wollen“, sagte Heck. Auch ein Koordinator für das Projekt sei bereits gefunden. Die Verwaltung wolle die Person aber erst öffentlich vorstellen, „wenn alles unter Dach und Fach ist“. In den VG-Haushalt 2020 wurden 2000 Euro für die Versicherung des Elektrofahrzeugs und dessen Unterhaltung eingetragen.

Mit dem lokalen Taxi-Unternehmen habe er über eine mögliche Konkurrenz durch den Bürgerbus gesprochen, sagte der VG-Chef. Das Unternehmen begrüße den Bus als Ergänzung des Mobilitätsangebots: „Wir werden uns da nicht ins Gehege kommen.“ Für die Bürger und potenzielle ehrenamtliche Fahrer ist eine Informationsveranstaltung geplant, terminiert auf Donnerstag, 13. Februar. Ort und Zeitpunkt würden noch bekanntgegeben.

Beschlossen hat der VG-Rat außerdem eine Förderung des Jugendtaxis. Pro Fahrt und jugendlichem Fahrgast will die Verbandsgemeinde künftig zwei Euro sponsern. Denselben Betrag steuert bereits der Landkreis bei. Das Angebot ist für Jugendliche zwischen 16 und 21 Jahren gedacht, die damit beispielsweise nach einer Veranstaltung in Trier abends sicher nach Hause kommen sollen. Das Angebot kann beispielsweise an Wochenenden, den Nächten vor Feiertagen sowie an Karneval genutzt werden. Vorab müssen die Fahrgäste online ein Formular unter

www.jugendbildungswerkstatt.de herunterladen und ausfüllen. Die VG Hermeskeil rechnet 2020 mit etwa 800 Euro Kosten. Das Hermeskeiler Taxi-Unternehmen Römer hat laut Bürgermeister erklärt, sich weiter an dem Projekt beteiligen zu wollen.