Kostenpflichtiger Inhalt: Offener Brief an Dreyer und Hans : 13 Gemeindechefs fordern Öffnung der deutsch-luxemburgischen Grenze

12.04.2020, Baden-Württemberg, Hartheim: Gesperrt ist der Grenzübergang zwischen Hartheim und dem französischen Fessenheim. Die Bundespolizei hat angekündigt, an Ostern die wegen des Coronavirus geschlossenen Grenzübergänge an der deutsch-französischen Grenze zu kontrollieren. Foto: Patrick Seeger/dpa +++ dpa-Bildfunk +++. Foto: dpa/Patrick Seeger

Wasserliesch/Nittel/Wincheringen Deutsche und luxemburgische Ortsbürgermeister und Gemeindeoberhäupter appellieren in einem offenen Brief an Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) und ihren saarländischen Amtskollegen Tobias Hans (CDU), die Grenzübergänge an der Obermosel wieder zu öffnen. Die Schließung helfe nicht bei der Eindämmung der Corona-Pandemie.

Alle Gemeindechefs an der Obermosel stehen in der Frage der offenen Grenzen zusammen. Zumindest haben alle 13, egal ob deutsch oder luxemburgisch, aus der Verbandsgemeinde Konz oder Saarburg gemeinsam den offenen Brief unterzeichnet, der an die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, Malu Dreyer, und an den Ministerpräsidenten des Saarlandes, Tobias Hans, adressiert ist. „Die Menschen im Moseltal erleben zurzeit geschlossene Grenzen, die es offiziell dank dem Schengener Abkommen in unserer Großregion glücklicherweise nicht mehr gibt“, heißt es in dem Schreiben. „Als Verantwortliche der Luxemburger und Deutschen Grenzgemeinden, sind wir enttäuscht vom aktuellen Umgang mit dem europäischen Gedanken.“

Das führen die Gemeindechefs in ihrem Schreiben näher aus: An der Obermosel werde Europa tagtäglich vorbildlich gelebt. Auf beiden Seiten der Mosel fänden alltägliche Dinge des Lebens – Wohnen, Arbeiten, Einkaufen, Kultur- und Freizeitangebote – selbstverständlich und ohne Grenzen statt. Zurzeit sehe das aber anders aus, obwohl die Europäische Gemeinschaft unter anderem mit dem Gedanken geschaffen worden sei, in Krisensituationen wie der aktuellen COVID-19-Pandemie gemeinsam effizientere Lösungen finden zu können. „Leider muss man gerade feststellen, dass genau das Gegenteil passiert und viele Staaten in alte Verhaltensmuster zurückfallen, anstatt gemeinsam mit den europäischen Partnern nach Auswegen aus der Krise zu suchen“, heißt es in dem offenen Brief.

Und die Ortschefs gehen weiter: „Geschlossene Grenzen und bewaffnete Grenzkontrollen werden von vielen Bürgern unserer beiden Länder, 75 Jahre nach Kriegsende, Jahre, in denen grenzüberschreitende Freundschaften zum Wohl aller Mitbürger der Großregion entstanden sind, als belastend und symbolisch fehl am Platz empfunden.“

Gerade dass die Bundespolizei bei der Einreise nach Deutschland so streng kontrolliert, verstehen die Urheber des Briefs nicht: „Die Einschränkungen und Restriktionen im Großherzogtum Luxemburg sind deutlich schärfer als jene in Deutschland. Die in Luxemburg getroffenen Maßnahmen im Gesundheitssektor sind europaweit vorbildlich. Von Luxemburg geht nicht mehr und nicht weniger Gefahr aus als von Deutschland“, schreiben die Bürgermeister. Man müsse Vertrauen zeigen „in unsere Nachbarn und in unsere europäische Familie.“

Eine weiter andauernde Grenzschließung gefährde viele Errungenschaften des europäischen Projekts. Deshalb fordern die Gemeindeoberhäupter „verbindliche Entscheidungsstrukturen“. Die europäische Union habe entsprechende Strukturen geschaffen, doch leider zeige die aktuelle Situation, dass diese Möglichkeiten zu sehr im wirtschaftlichen Bereich genutzt würden. Andere wichtige Bereiche des Zusammenlebens seien vernachlässigt worden. „Wir bitten Sie, sich dafür einzusetzen, dass die Grenzen wieder geöffnet werden, die Grenzkontrollen aufgehoben werden und die Fährverbindung zwischen Wasserbillig und Oberbillig wieder in Betrieb genommen wird“, fordern die Bürgermeister. Bei allem sollten selbstverständlich die notwendigen Maßnahmen und hygienischen Verhaltensregeln beachtet werden.

Weiter fordern die Bürger, dass künftig „grenzüberschreitende politische Gremien in der Großregion für alle Bereiche des Zusammenlebens eingerichtet werden, um nachhaltige soziale und wirtschaftliche Beeinträchtigungen möglichst gering zu halten“. Ihren Brief schließen die Gemeindechefs mit den Worten: „Sehr geehrte Frau Ministerpräsidentin, sehr geehrter Herr Ministerpräsident, die derzeitigen Einschränkungen und sanitären Maßnahmen sind das beste Mittel, um die Verbreitung des COVID-19-Virus auszubremsen, eine Schließung der Grenzen in der Großregion gehört allerdings nicht dazu.“

Unterzeichnet wurde der Brief von Thomas Thelen, (Ortsbürgermeister Wasserliesch, VG Konz), Jérôme Laurent (Bürgermeister Mertert, Luxemburg), Andreas Beiling (Ortsbürgermeister Oberbillig, VG Konz), Herbert Schneider (Ortsbürgermeister Temmels, VG Konz), Léon Gloden (Bürgermeister der Stadt Grevenmacher, Lux), Hans Dostert (Ortsbürgermeister Wellen, VG Konz), Peter Leo Hein (Ortsbürgermeister Nittel, VG Konz), Max Hengel (Bürgermeister Wormeldange, Lux), Elmar Schömann (Ortsbürgermeister Wincheringen, VG Saarburg), Marco Albert (Ortsbürgermeister Stadtbredimus, Lux), Florian Wagner (Ortsbürgermeister Palzem, VG Saarburg), Jacques Sitz, (Bürgermeister Remich, Lux), Michel Gloden (Bürgermeister Schengen, Lux).