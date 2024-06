Kommunalwahl Bürgermeisterwahl in der VG Hermeskeil: Die erste Runde geht klar an Stefan Ding

Gibt es eine Stichwahl oder nicht? Das ist lange Zeit die spannende Frage im Rathaussaal in Hermeskeil, wo am Sonntagabend etwa 70 Menschen auf Leinwänden live die Ergebnisse zur Bürgermeisterwahl in der Verbandsgemeinde Hermeskeil verfolgen. Vier Bewerber sind im Rennen. Eine Stichwahl scheint daher wahrscheinlich, da ein Sieger auf Anhieb mehr als die Hälfte aller Stimmen erreichen müsste.