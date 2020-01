Kommunalpolitik : Ein Dank für stille Helfer

Vorbilder für alle: Landrat Günther Schartz (links) übergab Dankesurkunden und Blumen an die neuen Träger des Bürgerschaftspreises. Foto: Herbert Thormeyer

Schweich/newel/Mertesdorf Zum zweiten Mal hat der Landkreis Trier-Saarburg den Bürgerschaftspreis für Ehrenamtliches Engagement bei einem Neujahrskonzert verliehen.

Karl-Heinz Köhnen ist seit mehr als 50 Jahren im DRK Ortsverein ehrenamtlich in verschiedenen Funktionen tätig. Viele große DRK-Projekte wurden von ihm initiiert, begleitet und umgesetzt.

Bernd Münchgesang wurde 1985 zum 2. Vorsitzenden des TuS Mosella Schweich gewählt. 2014 lenkte er das Mosella-Schiff wieder in ruhiges Fahrwasser. Münchgesang engagierte sich in vielen Funktionen im Fußballverband Rheinland, im Freizeit- und Breitensport, und in der Kommunalpolitik.