Vereine : Bürgerverein Berendsborn installiert Bänke

Die Vorstandsmitglieder des Bürgervereins Berendsborn Karl-Peter Jochem, Hans-Peter Haag, Kerstin Wacht, Reinhard Harms, Silvia Schwankl und Raimund Esch sitzen auf den neuen Bänken am Festplatz schon mal Probe. Foto: Bürgerverein Berendsborn

Konz (red) Trotz Corona und der Absage des Berendsbornfests bleibt der Bürgerverein Berendsborn weiterhin aktiv. Sieben Sitzbänke hat der Verein jetzt auf den Gabionen am Festplatz anbringen lassen.

In die Böschung dahinter sollen noch kleinere Pflanzen gesetzt werden. Bereits vor einigen Wochen hatte der Bürgerverein zwei Weißdorn-Bäume auf der neuen Verkehrsinsel in der Hubert-Zettelmeyer-Straße einpflanzen lassen. „Wir werden auch weiterhin in unserem Stadtteil Verschönerungen vornehmen“, sagt Vereinsvorsitzender Raimund Esch. Weitere Baumpflanzaktionen sollen folgen.