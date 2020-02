Vereine : Bürgerverein will Parkanlagen neu gestalten

Konz In seiner Mitgliederversammlung hat der Bürgerverein des Konzer Wohngebiets Berendsborn eine positive Jahresbilanz gezogen und zwei neue Vorstandsmitglieder gewählt.

Im vergangenen Jahr präsentierte der Verein das neu gestaltete Brunnenumfeld und eine neue Ruhezone am Bach. Leider seien die neuen Pflanzen durch das Hochwasser in den letzten Wochen stark in Mitleidenschaft gezogen worden. In den vergangenen Tagen und Jahren haben die Straße und der Brunnen dort vermehrt unter Wasser gestanden, sagte der stellvertretende Vereinsvorsitzende Karl-Peter Jochem. Einen Grund dafür sieht der Verein in dem neu gebauten Bacheinlauf, der bei Starkregen in kürzester Zeit verstopft sei.