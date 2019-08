Dorfentwicklung : Termin für Bürgerversammlung steht

Trassem Trassems Einwohner sind für Donnerstag, 12. September, ins Bürgerhaus eingeladen. Dort sollen Probleme rund um die Ortsdurchfahrt mit den Behörden besprochen werden. Einige Punkte sind laut Ortschef schon umgesetzt.

Laut Konter sind aus der Reihe der zehn Punkte diejenigen schon realisiert, bei denen dies ohne größere Absprachen oder Investitionen möglich gewesen sei. Demnach wurde der Briefkasten in der Saarburger Straße an den Rand des Baustellenbereichs postiert. Konter kündigt an, dass das Geschwindigkeitsmessgerät der Verbandsgemeinde ab 9. September in der Kirchstraße aufgestellt werde. Die Container aus der Kehrbachstraße sollen laut Konter im kommenden Monat an einen anderen Platz verlegt werden. Die provisorische Bushaltestelle am Marktplatz wurde laut Konter nach einer Besprechung mit den Eltern mit einer zusätzlichen Barke gesichert.