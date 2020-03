Förderung : Bund fördert autonomes Fahren in Irsch mit 180 000 Euro

Bund fördert autonomes Fahren in Irsch mit 180 000 Euro

People Mover: Dieser Kleinbus fährt bereits im bayrischen Bad Birnbach völlig autonom Menschen an ihr Ziel. Foto: Stadt Bad Birnbach. Foto: Herbert Thormeyer

Irsch Das Irscher Kleinbus-Projekt „LandMobil – unterwegs in ländlichen Räumen“ erhält aus dem Programm Ländliche Entwicklung des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft 180 000 Euro.

Der elektrisch fahrende Kleinbus soll autonom unterwegs sein auf einer vorhandenen Wirtschaftswegetrasse parallel zur Bundesstraße B 407. Bürger sollen über eine einfach zu bedienende App „ihr Fahrzeug“ buchen können. Die Förderbenachrichtigung zu dem Projekt hat Ministerin Julia Klöckner dem Trierer Bundestagsabgeordneten Andreas Steier am Mittwoch im Reichstag überreicht. Steier hatte den Irscher Ortsbürgermeister Jürgen Haag bei der Antragstellung unterstützt. Das Jobcenter Trier-Saarburg ist Kooperationspartner in dem Projekt.

Ganz autonom soll das Mobilitätsprojekt aber nicht laufen. Mitarbeiter sollen es betreuen, um Schwellenängste bei der Zielgruppe der älteren Menschen oder gar eine Überforderung auszuschließen. Hierzu sollen Beschäftigungsmöglichkeiten für Langzeitarbeitslose in Kooperation mit dem Jobcenter Trier-Saarburg geschaffen werden.

Das Mobilitätsangebot soll an sieben Tagen die Woche in beide Fahrtrichtungen zunächst zu folgenden Zeiten zu nutzen sein: Montags bis freitags 5 bis 22 Uhr, samstags 8 bis 20 Uhr, sonntags 10 bis 20 Uhr. Die Förderung ist auf drei Jahre angelegt. Die benötigte Gesamtsumme beträgt 200 000 EUR, davon 180 000 EUR Bundesförderung und 20 000 EUR Eigenmittel.

Wie Irsch zu dem Projekt kam, hat Ortsbürgermeister Haag so erklärt (der TV berichtete): „Die Karnevalsgesellschaft Närrisches Saarschiff hat für ihr Begegnungshaus Forum Humorum Zuschussmittel bekommen. Bei der Übergabe haben wir zufällig von dem LandMobil-Projekt erfahren.“ Vorbild sei Bad Birnbach in Bayern, wo ein solches Fahrzeug bereits im Einsatz sei über eine Strecke von 1,3 Kilometern. Von Irsch aus sollen mit den autonom fahrenden Kleinbus beispielsweise das Schulzentrum und der drei bis vier Kilometer entfernte Bahnhof in Saarburg erreichbar sein.