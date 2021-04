Baustelle bis zur Landesgrenze : B 268 bei Greimerath wird ab Dienstag saniert und voll gesperrt

Greimerath Die Fahrbahn der Bundesstraße 268 erhält ab Greimerath/Panzhaus bis zur saarländischen Landesgrenze neuen Belag. Deshalb wird der Abschnitt ab Dienstag, 6. April, für längere Zeit für den Verkehr gesperrt sein.

Betroffen von den Arbeiten ist laut LBM auch der Einmündungsbereich der Kreisstraße 139 in Höhe der Gaststätte Panzhaus, der ebenfalls temporär gesperrt sei. Die K 139 in Richtung Serrig bleibe hingegen während der gesamten Bauphase bei halbseitiger Sperrung der Straße befahrbar. Der Verkehr werde dort per Ampel geregelt.