Freizeit : Buntes Treiben am Fuß der Felsenkirche

Idar-Oberstein Edelsteine, Schmuck und Kleinkunst locken am kommenden Wochenende in der Obersteiner Innenstadt.

Im Stadtteil Oberstein steht wieder ein aufregendes Wochenende an. Denn am 3. und 4. August findet am Fuß der Felsenkirche die Kombination von Edelsteinschleifer- und Goldschmiedemarkt mit Straßentheaterfestival statt. Darüber hinaus wird es am 4. August einen verkaufsoffenen Sonntag geben.

„Wir haben wieder 50 Aussteller, die nicht nur wunderbare Mineralien und Edelsteine sowie tollen Schmuck anbieten, sondern an den Ständen auch ihre Handwerkskunst demonstrieren“, sagt Winfried Henn von der Interessengemeinschaft Idar-Oberstein. Gerade die Präsentationen der verschiedenen Gewerke – bei denen die Besucher Edelsteinschleifern, Goldschmieden, Graveuren und Schmuckdesignern über die Schulter schauen können – mache das Besondere des mittlerweile 21. Deutschen Edelsteinschleifer- und Goldschmiedemarktes aus, so Henn. Vielfältig sei auch das Warenangebot der Kunsthandwerker, es reiche vom einfachen Silberring bis zum ausgefallenen Collier, von naturbelassenen Mineralien bis zum geschliffenen Edelstein.

Durch das Straßentheaterfestival verwandelt sich die Fußgängerzone im Stadtteil Oberstein wieder in eine Kleinkunstwelt. Unter anderem gastiert die Formation Mademoiselle Orchestra aus Frankreich, die ihr musikalisches und komödiantisches Können unter Beweis stellt. Juan Manuel von Che Cirque erzählt mit Zirkuskunst und Puppenspiel die anrührende Geschichte zweier Obdachloser. Artistik auf dem Fahrrad zeigt das Duo Kaos aus Italien in seiner poetischen Show „Time to Loop“, die von Bewegung, Transformation und Liebe erzählt. Der Straßenkünstler Hendrik & Co mischt sich für seine Show „craie de trottoir“ mit Kreide in der Hand unter die Passanten, die er inspiriert und bezaubert.

Die Orangen – Naranjas – von „StilTTheatre“ ziehen mit aus- und einladenden Kostümen durch das Marktgeschehen und verbreiten dabei den Duft von sonnengereiften Orangen. Mit robustem Charme lockt die Künstlerin Selina Senti (Mime Minimale) Besucher an und bringt mit ihren Stricknadeln Menschen zusammen. Die beliebte und erfolgreiche Kunstaktion ist innovativ und simpel, ihre Stricknadeln reisen von Ort zu Ort mit und werden auch in Idar-Oberstein wie ein rotes Band das Pflaster zieren.

Jörg Baesecke bietet mit „Die Kleinste Bühne der Welt“ ein Gegengewicht zur allgegenwärtigen Überwältigungskultur. Lokalmatador Frank Lorenz zeigt für Kinder seine „Affenstarke Zaubershow“ und später im Programm die „Magische Puppencomedy für Erwachsene“.