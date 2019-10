Geschichte : Als im Hunsrück die Hexenjäger unterwegs waren

Info

Mitte des 15. bis in die zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts fielen der Hexenverfolgung in Europa und den Übersee-Kolonien an die 60 000 Menschen zum Opfer. Schwerpunkte im Hochwald waren Herrschaftsgebiete wie Dagstuhl, wozu Mandern-Niederkell gehörte, St. Paulin mit Heddert und das Trierer Domkapitel mit Schillingen. Erhaltenen Prozessakten nach gab es in den Jahren 1523 bis 1630 im Hochwald wohl mehr als 300 Hexenprozesse – etwa zwei Drittel aller Verfahren im Hunsrück. Für das Erzstift Trier wird von mindestens 1000 Hinrichtungen ausgegangen. 1586 bis 1596 starben allein in St. Maximiner Hochgerichten wie Detzem Hunderte angeblicher Hexen und Hexenmeister den Feuertod, womit das Gebiet zu den opferreichsten in ganz Europa zählt. Entlegenere Hunsrückorte blieben bedingt verschont, da sie schlechter erreichbar und vernetzt waren. Verbreitet wurden die abstrusen Hexerei-Vorstellungen über Predigten und den Buchdruck. Die Verfolgungen ermöglichten Verleumdungen meist aus dem engsten Umfeld der Opfer.