Neue Ausstellung und neuer Raum : Grimburger Burg- und Hexemmuseum lädt zum Tag der offenen Tür ein

Grimburg Zu einem Tag der offenen Tür laden die Betreiber des Burg- und Hexenmuseums in Grimburg für Sonntag, 20. Oktober, ab 15 Uhr ein. Anlass ist Einweihung eines neu gestalteten Seminar- und Schulungsraumes, der auch als Medienraum dient.

Darüber hinaus wurde die Ausstellung Hexentod aus Simmern übernommen und ins Burg- und Hexenmuseum integriert. Die von Dr. Rita Voltmer (Universität Trier) in Verbindung mit dem Frauen-forum Rhein-Hunsrück konzipierte und im Rahmen von Leader Plus geförderte Ausstellung wurde in Teilen aktualisiert. Sie veranschaulicht die Geschichte der Hexenverfolgung in der Region als europäisches Phänomen.