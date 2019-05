Prozess wegen Alkoholfahrt : Promille-Busfahrer von Freudenburg steht ab Dienstag vor Gericht

Saarburg Ein Busfahrer hat im November Kinder zu einer Schule in der Verbandsgemeinde Saarburg gebracht, obwohl er stark betrunken war. Am Dienstag beginnt das juristische Nachspiel.

Der Promille-Busfahrer von Freudenburg muss sich heute bei einer Gerichtsverhandlung wegen Trunkenheit am Steuer bei einer Verhandlung am Amtsgericht Saarburg verantworten. Die Staatsanwaltschaft hat den 56-Jährigen angeklagt, nachdem er am 12. November morgens volltrunken Schüler zur Grundschule in Freudenburg gefahren hatte.