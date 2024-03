Bei Saarburg und Zerf Buskontrollen vom Dienstag: Wie oft die Polizei gravierende Mängel fand

Saarburg/Zerf · Nach einer Promillefahrt eines Busfahrers am Montag hatte die Polizei am Dienstag verstärkt Busse mit vielen Schülern kontrolliert und über Mängel an den Fahrzeugen berichtet. Der TV hat hinterfragt, wie schwerwiegend diese waren.

Die Polizei nimmt im Raum Saarburg/Kell die Busse, die vermehrt Schülerinnen und Schüler befördern, derzeit verstärkt ins Visier. Foto: dpa/Peter Gercke