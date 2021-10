Nach Beschwerden zum Auftakt : Nach Startproblemen - Wie klappt es inzwischen mit dem neuen Busnetz Ruwertal-Hochwald?

Die Probleme mit überfüllten und ausgefallenen Bussen beim Start des neuen Netzes Ruwertal-Hochwald waren Thema in einem Ausschuss des Kreises Trier-Saarburg. Foto: VRT

Gusterath/Kell am See Seit Anfang September gibt es ein neues Liniennetz im Ruwertal und Hochwald. In den ersten Tagen klagten vor allem Schüler und Eltern über Probleme. Hat sich die Lage inzwischen entspannt?