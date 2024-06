Verletzungen am Kopf Bussard greift Jogger an: Warum das aktuell häufiger passieren kann

Es ist ein Erlebnis, das man so schnell nicht vergisst: Als Christoph Borresch am Mittwochabend auf dem Ruwer-Hochwald-Radweg zum Joggen unterwegs ist, spürt er plötzlich einen Schlag auf den Kopf. „Ich habe mich instinktiv mit den Händen geschützt. Als ich sie wieder runter nahm, sah ich, dass ich am Kopf geblutet habe“, berichtet der Hochwälder am Tag danach in einer E-Mail an die Volksfreund-Redaktion. Für ihn sei sofort klar gewesen, dass ein Greifvogel ihn attackiert haben musste. „Gesehen habe ich ihn nicht mehr. Aber ich vermute, dass es ein Bussard gewesen ist.“ Die Greifvögel seien zurzeit am Brüten und hätten wohl ihre Jungen verteidigen wollen, schreibt Borresch.