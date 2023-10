Kinder als Zeugen Busunfall in Hentern – Warum die Polizeiermittlungen länger dauern

Die Aufregung bei Eltern und Schülern war groß, nachdem ein Bus auf der Fahrt zur Grundschule Zerf am Montag, 9. Oktober, mit einem geparkten Traktor und einem Auto kollidiert war. Acht Kinder wurden laut Polizei leicht verletzt. Bis auf eins seien alle am Tag danach wieder in der Schule gewesen, heißt es. 32 Kinder befanden sich in dem Bus, der schwer beschädigt wurde.