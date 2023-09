Lösung der Stadtwerke Trier Taxi statt Bus: So können Fahrgäste die Linie 9 in Konz trotz Bauarbeiten nutzen

Helga Ellinger fährt oft mit dem Bus der Linie 9 von der Haltestelle St. Bruno nach Trier oder ins Konzer Stadtzentrum. Als sie erfuhr, dass der Bus für längere Zeit wegen der Bauarbeiten an der Kreuzung Granastraße/Schillerstraße in Konz eine Umleitung über die Domänenstraße nimmt, war das ein schwerer Schlag für die Seniorin: „Da es keinen Lebensmittelladen in Karthaus gibt, bin ich für meine täglichen Besorgungen darauf angewiesen, in der Konzer Innenstadt oder in Trier einkaufen zu gehen. Der Bus ist für mich unersetzlich. Denn mit der Bahn kann ich meine Einkäufe nicht erledigen.“