Trauer : Café für Trauernde in Hermeskeil

Hermeskeil Im Trauer-Café können trauernde Menschen mit anderen Betroffenen in einer geschützten Atmosphäre ins Gespräch kommen oder alleine mit einer Trauerbegleiterin sprechen. Es ist offen für alle Menschen, die um Verlorenes trauern.

Das nächste Treffen im Trauer-Café findet am Mittwoch, 4. Dezember, 17 bis 19 Uhr in der Koblenzer Straße 6 in Hermeskeil statt. Das Café wird begleitet von ehrenamtlichen Trauerbegleiterinnen und einem Seelsorger. Es kann jeder ohne Anmeldung an den Treffen im Trauer-Café teilnehmen.