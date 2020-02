Kell am See : Brand: Nachbarin verhindert Drama

Kell am See Seiner aufmerksamen Nachbarin hat ein Anwohner der Kartheilstraße in Kell am See zu verdanken, dass ein Brand seines Carports am Samstag kurz vor Mitternacht glimpflich ausgegangen ist. Die junge Frau hatte eine starke Rauchentwicklung bemerkt und die schlafenden Bewohner geweckt, die sofort einen Notruf absetzten.



