Kommunalwahl CDU erobert zwei Ortsvorsteherposten in Konz

In zwei Konzer Stadtteilen endet eine Ära. Die Mehrheit der Wähler in Konz-Oberemmel hat Hermann-Josef Benzkirch (FWG) abgewählt, der seit 2004 Ortsvorsteher des Stadtteils war und seitdem dreimal wiedergewählt worden ist. Sieger des Ortsvorsteherwahl am Sonntag ist Alois Kirchen (CDU). Der Winzer und Musiker hat 55,2 Prozent der Stimmen erobert und löst Benzkirch nun ab. Auch im mit mehr als 3000 Einwohnern größten Konzer Stadtteil Könen unterliegt der langjährige Amtsinhaber. Detlef Müller-Greis kommt nach 15 Jahren und drei gewonnenen Wahlen zum Ortsvorsteher nur auf 45,4 Prozent der Stimmen. Sein Herausforderer Erhard Holbach (CDU) kommt hingegen auf 54,6 Prozent und leitet künftig die Geschäfte in Könen. Müller-Greis, Landesgeschäftsführer der Freien Wähler in Rheinland-Pfalz, war dieses Jahr erstmalig für seine Partei Freie Wähler statt für den Verein Freie Wählergemeinschaft Konz angetreten.