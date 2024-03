Viele neue Namen auf der Liste Bewerber für den Stadtrat Hermeskeil: CDU setzt auf „Erfahrung und Erneuerung“

Mit acht Vertretern hat es die CDU vor fünf Jahren in den Hermeskeiler Stadtrat geschafft – und ist dort neben der SPD (auch 8 Sitze) stärkste Fraktion. Jetzt hat der Stadtverband entschieden, mit welchen Bewerbern er für die nächste Amtszeit ins Rennen um die insgesamt 22 Ratsmandate gehen will. Herausgekommen sei eine „gute Mischung“ aus erfahrenen Kommunalpolitikern und neuen Gesichtern, urteilt der Vorstand in einer Pressemitteilung. Die Kandidaten brächten ein „breites Spektrum an Erfahrungen, Hintergründen und Perspektiven in die politische Landschaft“ ein. Die Liste bilde die „gesellschaftliche Vielfalt“ ab und stehe für „Erfahrung und Erneuerung“ gleichermaßen.