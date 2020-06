Parteien : Unter freiem Himmel ins Gespräch kommen

Saarburg Die CDU-Fraktion des Verbandsgemeinderats Saarburg-Kell lädt für Mittwoch, 1. Juli, von 19 bis 20.30 Uhr alle Interessierten zu einem Sommergespräch auf den Jugendzeltplatz in Saarburg im Kammerforst ein.

Die Fraktionsvorsitzende Simone Thiel erklärt: „Wir wollen einfach mit den Leuten wieder ins Gespräch kommen, was in den vergangenen Wochen wegen Corona nicht möglich war.“ Es solle über Entwicklungen in der Verbandsgemeinde Saarburg-Kell und aktuelle Themen informiert werden. Es gehe beispielsweise darum, wie Corona-Vorgaben in den Grundschulen umgesetzt würden oder wie die Verwaltung arbeite. Auch ein Ausblick auf den Landkreis Trier-Saarburg ist geplant. Als Gesprächspartner sind Jürgen Dixius, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Saarburg-Kell, sowie Landrat Günther Schartz eingeladen.