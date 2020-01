Saarburg/Hermeskeil/Trier Digitalisierung als Chance: Wie regionale Firmen das Internet nutzen, um neue Kunden zu erreichen.

Online-Handel und Digitalisierung werden oft als Totengräber des Einzelhandels betrachtet. Doch die Entwicklung birgt auch große Chancen. Alex Schmitz, Geschäftsführer von Zupport in Trier, hat das früh erkannt. Er hat ein Geschäft in der Brückenstraße und verkauft dort seine Mode für die Skate-Szene, zum Beispiel Turnschuhe und Kleidung von Marken wie Nike, Adidas oder Thrasher. Schmitz hat sich in Trier selbst als Skater einen Namen gemacht und hat 2012 auch einen viel beachteten Film über die regionale Szene gedreht. Von seinem Geschäft sagt er, dass er inzwischen 70 Prozent seines Umsatzes online mache. „Es ist nicht leicht, einen Onlinestore aufzubauen“, sagt er. 15 Jahre habe er Reichweite aufgebaut. Man müsse die richtigen Leute kennen und Kontakte pflegen. So ist Zupport in der Szene bekannt geworden. „Google checkt das und listet dich höher“, sagt der gebürtige Eurener. Doch nicht nur Google, auch die Mode-Marken muss er von seinem Shop überzeugen. Nur so komme er an exklusive Waren, die zum Beispiel nicht über Zalando oder Amazon vertrieben würden, sagt Schmitz. Dazu nutze er selbsterstellte Produktfotos und pflege Kontakt zu Influencern. Zudem wisse er inzwischen, wie er optimal die Social-Media-Werbe-Schrauben drehen müsse, um seine Zielgruppe optimal zu erreichen, sagt Schmitz. Nicht zuletzt spiele Glaubwürdigkeit eine Rolle. Die bekomme man nur durch Fachkompetenz. Schmitz zeigt seine eigene zum Beispiel in englischsprachigen Blog-Beiträgen über die Produkte, die er teilweise ins Ausland verkauft.