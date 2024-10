Baustelle am Donatusplatz Klappt’s am Neuen Markt? So erleben Hermeskeiler den veränderten Busverkehr

Der Wind weht, am Himmel wird die Wolkendecke dichter, und immer mehr Menschen haben ihre sommerliche Kleidung gegen dicke Jacken und Schals eingetauscht. Es gibt Schöneres, als bei diesem Wetter auf den Bus zu warten. In Hermeskeil geschieht das seit knapp drei Wochen an ungewohnter Stelle – am Neuen Markt, nicht mehr am Donatusplatz im Herzen der Stadt. Denn der ist seit dem 16. September eine Großbaustelle.