Konzert im Bürgerhaus Tawern : Chor Klangvolk feiert Comeback mit Liebesliedern und eindrucksvollen Stimmen

Der Chor Klangvolk begeistert seine Zuhörer beim Sommerkonzert im Bürgerhaus Tawern. Foto: Chor Klangvolk

Tawern Nach dreijähriger Konzertpause hat sich der Chor Klangvolk auf der Bühne zurückgemeldet. Im Bürgerhaus Tawern lieferten die Sänger gemeinsam mit zwei Nachwuchssolistinnen und dem Konzer Vokalensemble Contrapunto einen umjubelten Auftritt.

Klangvolk begann mit neuen und bekannten Stücken aus dem Programm „Girls, Girls, Girls“. Neben dem Titelsong reichte das Repertoire von Neil Diamonds „Sweet Caroline“ über das französische Renaissance-Lied „Margot“ bis zu neuen Stücken wie „Annies Song“ von John Denver.

Ergänzt wurde dieser erste Teil von den Solodarbietungen der 14-jährigen Lily Rose Rawnsley aus Tawern, die allein mit ihrer Gitarre „Little Things“ von One Direction und „Someone you loved“ von Lewis Capaldi darbot und das Publikum zu ersten Begeisterungsstürmen veranlasste. Weitere Solo-Künstlerin war Luisa Zengerling aus Trier, die „All of me“ von John Legend und das Gänsehautstück „Ein Teil von meinem Herzen“ unter Klavierbegleitung von Thomas Rieff vortrug.

Vor und nach der Pause glänzte das Vokalensemble Contrapunto unter Leitung von Dominikus Ascher. Das gänzlich a Cappella vorgetragene Repertoire reichte über viele Jahrhunderte der Chormusik. Die bekanntesten Stücke waren „Can’t buy me love“ (Beatles) und „Music was my first Love“ von John Miles.