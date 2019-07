Konzert : Chorkonzert in Hermeskeil

Hermeskeil/Rotterdam (red) Ein Konzert des Mädchenchores der Maasstädtischen Chöre Rotterdam findet am Mittwoch, 24. Juli, um 19 Uhr in der Klosterkirche der Franziskanerinnen in Hermeskeil statt. Jugendliche Sängerinnen aus Rotterdam geben unter der Leitung von Anneke van Es ein Chorkonzert.

Sie haben unter dem Motto „Tiere in der Musik“ Gesänge aus unterschiedlichen Epochen ausgewählt. Das ansprechende Programm wird ergänzt durch Beiträge aus der Kirchenmusik. Den Klavierpart übernimmt Rafael Klar, ein Kirchenmusiker aus Hermeskeil.