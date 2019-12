Konzert : Christmas Special mit Rocktrio

Foto: Stefan Krause/KRAUSE STEFAN

Freudenburg (red) Thomas Blug zählt zu den weltbesten Gitarristen und genießt internationale Anerkennung. Seine Arrangements und Kompositionen sind in Soundtracks von Filmen oder Fernsehserien zu hören. Am Donnerstag, 26. Dezember, um 21 Uhr kommt das Rocktrio um Thomas Blug in den Ducsaal in Freudenburg und präsentiert druckvolle, mitreißende und witzige Rockmusik.

