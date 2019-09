Veranstaltung : Autor liest aus Krimi über Mord im Weinberg

Hermeskeil Christof A. Niedermeier liest am Donnerstag, 10. Oktober, 19 Uhr, in der Buchhandlung Lorenzen aus seinem Kriminalroman „Der Tote im Weinberg“. Darin ermittelt ein Küchenchef nach dem Mord an einem Winzer, der an ein Kreuz geschlagen wurde.

