Veranstaltung : Neuer Frühjahrsmarkt an ungewöhnlichen Ort in Wiltingen

Info

Saarburger Frühling: am Sonntag, 5. April, ab 11 Uhr mit verkaufsoffenem Sonntag, Musik und Kinderanimation

Ostererlebnis in Saarburg: am Sonntag, 12. April, ab 11 Uhr in den Saarauen mit kleinem Markt, Kinderkarussell, Livemusik, Osterfeuer

Hochwälder Frühlingsmarkt: am Sonntag, 26. April, von 13 bis 18 Uhr in Hermeskeil mit verkaufsoffenem Sonntag, kulinarischem Angebot und Rahmenprogramm wie Livemusik und Luftballonzaubern

Bauern- und Kreativmarkt in Saarburg: am Sonntag, 31. Mai, ab 11 Uhr am Saarufer mit Kinderunterhaltung und Livemusik