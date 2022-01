Ortsentwicklung : Die Jahreschronik von Kell am See ist da

Foto: Touristinformation Kell am See

Kell am See Die Jahreschronik 2021 von Kell am See ist frisch gedruckt und vor Ort zu haben. Auf mehr als 90 Seiten wird das Jahresgeschehen in der Ortsgemeinde darin zusammengefasst. Herausgeber ist die Ortsgemeinde Kell am See.

Viele Autoren aus der Gemeinde haben an dem Werk mitgearbeitet unter anderem die Redaktion, Horst Zimmert, Hans Bergner und Gertrud Bergner. Zum Preis von fünf Euro können Interessierte die Jahreschronik erwerben und zwar im REWE Markt Kell, im Frischemarkt Jungblut in Kell und in der Tourist Info in Kell am See.