Heimat : Dorfchronik: Die Keller Leit schreiben Geschichte(n)

Klaus Roth (links), Mitglied im Redaktionsteam, und Ortsbürgermeister Markus Lehnen, präsentieren die mächtige Keller Ortschronik und zwei weitere Publikationen über das Dorf. Foto: Herbert Thormeyer

Kell am See 90 Autorinnen und Autoren erstellen eine Chronik im Mammutformat mit 860 Seiten. Die erste Auflage ist bereits vergriffen. Eine zweite soll folgen. Was ist anders an diesem Rückblick?