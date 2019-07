Schulen : Konzertbesucher stimmen über Reihenfolge ab

Saarburg Das Sommerkonzert des Saarburger Gymnasiums begeistert die Zuhörer – nicht nur mit einer originellen Idee zur Programmgestaltung.

Unter dem Motto „A Cycle of Folksongs“ boten rund 100 Schüler, Eltern und Lehrer in Beurig ein abwechslungsreiches Konzertprogramm. Durch eine räumliche Trennung von Chor- und Orchestermusik konnten beide Gruppen unter idealen akustischen Bedingungen auftreten: Wunderschön entfalteten sich im ersten Teil des Konzerts die Klänge des Schulchors und des Schüler-Eltern-Lehrerchors unter der Leitung von Kathrin Notte-Zeck in der Pfarrkirche St. Marien. Mit Arrangements von „May it be“, „Sound of Silence“ und „Hanging Tree“ glänzten Chor und Solistinnen. Schließlich trat der Projektchor hinzu, und beide Chöre präsentierten gemeinsam einige Sätze aus dem Folksong-Zyklus „The Sprig of Thyme“ von John Rutter. Auch die Zugabe „Wake me up“ von Avicii überzeugte. Im Anschluss folgte im benachbarten Pfarrsaal Orchestermusik verschiedenster Stilrichtungen, gespielt vom Schulorchester unter der Leitung von Arno Hoffmann.