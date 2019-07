Technische Neuerungen : So hilft das fliegende Auge der Feuerwehr im Landkreis Trier-Saarburg

Info

Wie bekannt die Drohne schon ist, zeigen auch die Anfragen aus dem gesamten Bundesgebiet an die Technischen Einsatzleitung des Landkreises Trier-Saaburg in Schillingen. Diese reichen sogar so weit, dass die Schillinger an einer Studie der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus-Senftenberg teilnehmen. Titel der Studie am Lehrstuhl für Industrielle Informationstechnik, der dafür mit einer polnischen Universität kooperiert: „Einsatz von unbemannten Flugsystemen bei der Feuerwehr“.