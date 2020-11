Corona-Epidemie : Erneut Höchstwert an Infizierten in Trier und Kreis Trier-Saarburg

Erneut Höchstwert an Infizierten in Trier und Kreis Trier-Saarburg

Trier/Saarburg Dem Gesundheitsamt Trier-Saarburg sind 55 weitere Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden. 33 Einrichtungen in der Stadt Trier und dem Landkreis sind von Corona-Infektionen betroffen.

Am heutigen Freitag wurden dem Gesundheitsamt Trier-Saarburg 55 weitere Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet – 32 aus dem Landkreis und 23 aus der Stadt Trier. Dies hat Pressesprecher Thomas Müller mitgeteilt. Die 7-Tage-Inzidenz liegt in der Stadt Trier nun bei 95,9 und im Landkreis bei 122,5.

Aktuell gelten 493 Personen als infiziert. Davon leben 290 im Landkreis und 203 in der Stadt Trier. 17 Patienten aus diesen Bereichen befinden sich in stationärer Behandlung.

Aktuell sind laut Müller 33 Einrichtungen von Corona-Infektionen betroffen. Dazu gehören acht Kitas (neue Fälle in den Kitas Ayl und Estricher Weg, Trier), sechs Grundschulen (neue Fälle in den Grundschulen Leiwen, Heiligkreuz, Bodenländchen Schweich), acht weiterführende Schulen (neue Fälle im Gymnasium Saarburg, Realschule Plus Kell am See, Friedrich-Wilhelm-Gymnasium Trier, Förderschule Reinsfeld), fünf Senioreneinrichtungen und die beiden Aufnahmeeinrichtungen für Asylbegehrende (AfA) in Trier und Hermeskeil.