Corona-Auflagen im November : Neue Regeln treffen auf Unverständnis

Lecker essen im Restaurant, trainieren im Fitnessstudio, zusammen musizieren – das ist aufgrund der neuen Corona-Auflagen in den nächsten vier Wochen nicht möglich. Foto: dpa/Vajanat Tangsubkul

Konz/Saarburg/Hermeskeil Restaurants und Hotels müssen einen Monat lang schließen. Vereine und Fitnessstudios ebenfalls. Setzen die neuen Corona-Auflagen an den richtigen Stellen an? Betroffene zweifeln.

Einige Branchen wie die Gastronomie und Berherbergungsbetriebe trifft der ab Montag gültige sogenannte Lockdown light besonders schwer. Bringt er doch die zweite mehrwöchige Zwangspause in diesem Jahr.

GASTRONOMIE Harald Rüssel betreibt in Naurath/Wald Rüssels Landhaus mit 14 Hotelbetten und zwei kleineren Restaurants. Er sagt: „Klar, es muss etwas passieren, aber ich bezweifle, dass die Gastronomie da der richtige Hebel ist.“ Auch das Robert-Koch-Institut bestätige, dass die Probleme nicht dort lägen. Er und seine Kollegen hätten sich an die Auflagen gehalten. Sogar mehr als das. Zusätzlich zur Lüftung hat Rüssel ein Gerät zur Beseitigung von Aerosolen angeschafft. Seit Mai sei sein Betrieb gelaufen, ohne dass es zu einer Infektion gekommen sei, stellt der Gastronom fest, der 20 Mitarbeiter beschäftigt. „Wir haben uns schon einmal hochgekämpft in diesem Jahr, nun werden wir wieder in die Knie gezwungen“, sagt Rüssel. Die Versicherung für Betriebsausfall bei Seuchen zahle nicht, weil Covid-19 im Vertrag nicht explizit aufgeführt sei. Auch die Sache mit dem Kurzarbeitergeld sei nicht so einfach. „Zunächst muss der alte Urlaub wieder aufgebraucht werden. Erst dann gibt es das Kurzarbeitergeld.“ Damit werde den Mitarbeitern auch der Urlaub genommen.

Hans-Günther Felten vom Mannebacher Brauhaus sieht die Zukunft nicht ganz so schwarz. Er sagt: „Man muss der Gefahr ins Auge sehen. Wir haben uns für die nächsten zwei Monate gut aufgestellt.“ Er und sein fünfköpfiges Team hätten im Sommer viel gearbeitet und ein zweites Standbein aufgebaut: Sie verkaufen nun Bier in Flaschen, selbst produziert und selbst abgefüllt. Doch auch Felten sagt: „Wenn die Schließung lange dauert, dann wird es eine Katastrophe.“

UNTERKÜNFTE Lieselotte Wegner ist Managerin des Landal-Feriendorfs in Kell am See mit Unterkünften für rund 950 Gäste. Sie sagt: „Die Enttäuschung ist schon groß.“ Mit einer Schließung von Restaurant, Indoor-Spielplatz und Schwimmbad habe sie heimlich gerechnet: „Aber dass man alles über einen Kamm schert und wir komplett schließen müssen, ist sehr schade.“ Zumal ihr Team selbst bei 800 Gästen im Juli nicht das Gefühl gehabt habe, „dass wir hier auf unsicherem Boden sitzen“. Das Personal habe sich sehr bemüht, den Schutz der Gäste zu gewährleisten. Sie bezweifle, dass die Menschen zu Hause so stark etwa auf das Desinfizieren achteten wie es in ihrem Restaurant der Fall sei: Wie viele Mitarbeiter nun in Kurzarbeit geschickt würden, wisse sie noch nicht. Der November sei zwar nicht der buchungsstärkste Monat, die Situation dennoch „für alle unschön. Hoffentlich funktioniert es, und wir müssen nicht auch im Dezember auf die umsatzstärkeren Tage verzichten.“

EINZELHANDEL „Wir im Einzelhandel sind mit einem blauen Auge davongekommen“, sagt Thomas Annen, stellvertretender Vorsitzender des Gewerbeverbands Saarburg und Inhaber eines Juweliergeschäfts. Durch die Reduzierung der Kundenzahl auf einen pro zehn Quadratmeter ändere sich für die Geschäfte in Saarburg so gut wie nichts. Selten kämen so viele Menschen auf einmal in den Laden, dass man welche bitten müsse, draußen zu warten. Das gilt auch für den Saarburger Edeka. Betreiber Michael Eble sagt: „Mehr als 200 Kunden haben wir in unserem Markt mit über 2000 Quadratmetern nicht.“ Die Kunden würden automatisch an der Tür gezählt. Das Problem für den Einzelhandel ist aus Annens Sicht die derzeitige Kaufzurückhaltung der Kunden. Doch der November sei ohnehin ein ruhiger Monat. Er hofft auf das Weihnachtsgeschäft und überlegt sich Konzepte für diese Zeit wie mehr Lieferservice, längere Öffnungszeiten und Ähnliches.

SPORT Auch den Freizeitsport haben die Auflagen schwer getroffen. Friedhelm Hill betreibt Fitnessstudios in Hermeskeil und Saarburg und kritisiert die vierwöchigen Schließung harsch: „Ich habe dafür kein Verständnis.“ Fitnessanlagen seien seiner Meinung durch diverse Auflagen „sehr sicher“ und hätten kaum Infektionsgeschehen ausgelöst. „Daher ist es fraglich, wenn man hier der Branche das Berufsrecht quasi entzieht und Existenzen gefährdet.“ Zudem frage er sich, wie es in den nächsten Monaten weitergehen solle: „Ich finde, es muss einen Strategiewechsel geben und intelligentere Lösungen als den Lockdown-Hammer, um die Gesundheit zu schützen und gleichzeitig die Wirtschaft nicht an die Wand zu fahren.“ In seinen Betrieben habe er dreieinhalb Monate keine neuen Kunden gewinnen können. „Noch verkraften wir das, aber es ist trotzdem ein herber Verlust.“ Der Schaden werde durch geschrumpfte Mitgliederzahlen länger spürbar bleiben.

Ab Montag müssen auch die Schwimmbäder in Konz, Saarburg und Hermeskeil schließen. Das Hermeskeiler Bad schließt bis Ende des Jahres. Für das Saar-Mosel-Bad in Konz teilt VG-Sprecher Michael Naunheim mit, dass das Wasser in den Becken nicht abgelassen werde. Für Wartungen blieben einige Mitarbeiter im Einsatz, andere könnten zwischenzeitlich in anderen Bereichen der VG-Werke eingesetzt werden.

VEREINE Hans Joachim Schalm ist Vorsitzender der Turngemeinde (TG) Konz mit 2000 Mitgliedern. Deren Betroffenheit und auch Unverständnis sei groß, sagt er, anders als beim ersten Lockdown im Frühjahr: „Denn wir haben ja alles getan, uns ordentlich an alle Vorgaben gehalten.“ Nun komme dieser „Rückschlag“. Dabei liege die Ursache für die gestiegenen Infektionszahlen nicht unbedingt bei denjenigen, die man mit den Maßnahmen mittreffe. Die finanziellen Sorgen seien bei der TG weniger groß. Psychisch sei die Situation jedoch belastend. Dennoch sagt Schalm: „Wir halten diesen Monat durch, hoffen dann aber auch auf vernünftige weitere Entscheidungen.“

Auch Vereine rund um die Musik sind plötzlich wieder ausgebremst. Die Irscher Liedertafel hatte ihre Proben, die zuletzt in der Kirche stattfanden, aus Gründen der Vorsicht bereits in der vergangenen Woche abgesagt, als die Corona-Ampel im Kreis auf Rot gesprungen war. Vorsitzende Elisabeth Strupp sagt: „Da fehlt dann viel Gemeinsamkeit. Die Proben am Freitagabend sind ja auch ein geselliges Event. Der gemischte Chor hat 70 Mitglieder.“ Auch seien nach längerer Pause die Stimmen nicht mehr so geübt. Was Strupp allerdings wirklich Sorgen bereitet, ist die Befürchtung, dass einige Sänger nach der langen Pause nicht mehr zum Singen kommen, weil sie gesehen haben, dass es auch ohne geht. Die Vorsitzende schaut bescheiden optimistisch in die Zukunft und sagt: „Wir hoffen, dass wir im Dezember nochmal proben können, um Weihnachtslieder zu singen.“

Auch bei der Hermeskeiler Stadtkapelle hofft man allein schon wegen der Geselligkeit darauf, im Dezember wieder proben zu können. Sophie Schäfer sagt: „Beim ersten Lockdown ist schon einiges verloren gegangen.“ Musikalisch leide das Zusammenspiel bei längerer Pause, auch der Ansatz gehe bei dem einen oder anderen der bis zu 50 Musiker verloren. Ein generelles Problem ist für Schäfer, dass ein Ziel fehlt. So musste das Konzert am 19. Dezember abgesagt werden, und auf dem Weihnachtsmarkt wird auch nicht zusammen gespielt. Dennoch sagt sie: „Wir planen weiter, nun eben fürs Frühjahr.“

CLUBS Clubs und Diskotheken müssen im November ebenfalls dichtmachen. Patrick Wilbois von der Tenne in Saarburg meint: „Jeder Tote, jeder Infizierte ist einer zu viel. Aber warum ist immer die Gastro der Buhmann?“ Seit vier Monaten würden er und sein Team erfolgreich das Corona-Übergangs-Konzept umsetzen – ohne Infektion. Nun komme wieder eine Zwangsschließung. Tanzen war zuletzt in der Tenne nicht erlaubt. Es gab Meeting-Points, wo Besucher sich mit Mund-Nasen-Schutz und Abstand für einen kurzen Plausch mit Freunden und Bekannten getroffen haben. Die Theke war geschlossen und der Tischservice verstärkt. Wilbois sagt: „Die Tenne wird die jetzige Schließung finanziell überstehen, aber viele Gastro-Kollegen leider nicht.“ Sie litten seit März für die Allgemeinheit, nun müsse endlich die Allgemeinheit, also der Staat, entsprechend einstehen.