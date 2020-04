Crowdfunding-Projekt : Corona-Hilfe für Familien: Schon 3255 Euro gespendet

Hermeskeil Der Verein Yes Angels aus Hermeskeil hat knapp drei Wochen nach Start einer Spendenaktion im Internet schon 3255 Euro gesammelt. Damit ist fast ein Drittel der erhofften Summe (10 000 Euro) erreicht.

Mit dem Geld will der Verein Familien aus der Verbandsgemeinde Hermeskeil unterstützen, die aufgrund von Folgen der Corona-Pandemie in finanzielle Schwierigkeiten geraten sind (der TV berichtete am 4. April).